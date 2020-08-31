В Херсоне улице имени Екатерины Гандзюк окончательно вернули старое название

В Херсоне окончательно отменили решение о переименовании улицы в честь активистки и сотрудницы горсовета Екатерины Гандзюк. Именем Гандзюк предлагалось назвать улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Как сообщил адвокат Маси Найем, точку в деле поставил Верховный Суд 31 августа. Решение о переименовании отменено. Улице возвращено старое название.

Напомним, эпопея с переименованием улицы в Херсоне началась в 2019 году, спустя четыре месяца после того, как Гандзюк умерла в больнице от сильных ожогов. Процесс принятия решения был непростым. В горсовете дошло до драки между сторонниками и противниками переименования.

Три месяца спустя Херсонский суд отменил решение о новом названии для улицы. Тем не менее в годовщину нападения на Гандзюк на здании областного главка полиции вновь появилась табличка с уточненным адресом: «Улица Екатерины Гандзюк, 4». Ночью самодельный указатель сорвали неизвестные.

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