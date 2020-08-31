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Украина

Учителя подхватили коронавирус: накануне 1 сентября одну из киевских школ закрыли на карантин

20:38 31 августа 2020
карантин

В Киеве в одной из школ учеба закончилась не начавшись: двое учителей заразились коронавирусной инфекцией, а потому, в соответствии с новыми правилами, все учебное заведение переводят на дистанционное обучение.

Как сообщил Департамент образования и науки КГГА, школа, которой не повезло, это учебно-воспитательный комплекс «Социум» № 240 на столичной Оболони. С двумя заболевшими педагогами контактировали более 20 работников школы. У одного из контактных лиц уже повысилась температура и появились признаки ОРВИ.

Теперь лицей будет переведен на онлайн-обучение. Занятия начнутся 2 сентября.

Напомним, учебный год в Украине в большинстве школ начнется с 1 сентября. Предусмотрены новые правила для учеников и учителей. Инфекционисты опасаются, что новый пик заболеваемости COVID-19 придет вслед за началом учебного года.

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