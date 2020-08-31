Надвигаются грозы и град: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в западных регионах Украины. С утра 1 сентября в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях сильный дождь, гроза. Также есть опасность града, такого, как недавно наблюдался на юге Украины и в Хмельницкой области.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ветер во время грозы может усилиться до 15−20 м/с. Объявлен повышенный уровень опасности.

Напомним, до конца недели в Украине синоптики обещают жару в пределах 30 градусов. На юге и востоке может быть до плюс 36. Об этом в статье «30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине».

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