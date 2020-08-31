«Иллюстрация боли и борьбы за единую Украину»: на Донетчине презентовали фотоальбом о войне на Донбассе (фото, видео)

В фотоальбом «Летопись российско-украинской войны» известного донецкого фотодокументалиста Сергея Ваганова, который презентовалив городе Краматорске на Донетчине, вошли порядка 200 снимков. В них отражены три периода: мирная жизнь Донецка, «русская весна» 2014 года на Донбассе и война. Сам автор называет свое детище «иллюстрацией боли пережитого и борьбы за единую Украину».

Сергей Ваганов во время презентации фотоальбома в Краматорске. Фото пресс-службы Донецкой облгосадминистрации



На снимках запечатлены знаковые и самые драматичные моменты войны на Донбассе. Например, события 1 марта 2014 года в Донецке, когда оккупанты снимают украинский флаг со здания Донецкой облгосадминистрации.

Оккупанты снимают украинский флаг со здания Донецкой облгосадминистрации

Разгром палатки молитвенного марафона 23 мая 2014 году Донецке.

Разгром палатки молитвенного марафона

24 января 2015 года, последствия обстрела Мариуполя.

Обстрел Мариуполя 24 января 2015 года

Один из снимков — украинский воин, упражняющийся со штангой, где вместо дисков деактивированные болванки снарядов самого крупного калибра — 120 мм, — вошел в рейтинг лучших снимков 2017 года по версии британской газеты The Guardian.

— На снимке — психолог ВСУ Александр Назарийчук из Львова, — рассказал «ФАКТАМ» автор фотоальбома Сергей Ваганов. - На позициях наших бойцов я видел самых разнообразных самодельных спортивных снарядов, сделанных из подручных средств — например, утяжеленных пэт-бутылками с песком или элементами гусеничного трака, но такую штангу увидел впервые.

Офицер ВСУ с необычной штангой на полевых позициях под Маруполем. 25 октября 2017 года

Сергей Ваганов сотрудничал с международными агентствами, как Associated Press, France Press, УНИАН, РИА Новости, «Украинские новости». Его снимки и не раз удостаивались международного признания. Так 19 августа 2001 года Ваганов снял пострадавшего горняка, которого привезли в Донецкий центр термических поражений после страшной аварии на шахте им. Засядько. Этот снимок, который автор назвал «Боль», попал в рейтинг «Лучших журналистских фотографий первого десятилетия XXI века» по версии новостного агентства MSNBC и получил несколько призов.

«Боль». На снимке обожженный донецкий горняк Анатолий Маншилин

В портфолию фотодокументалиста есть и фотографии Святогорской лавры, которые были сделаны из вертолета в 2010 году в рамках проекта днепровского бизнесмена Бориса Филатова «Украина глазами птиц».

Святогорская Лавра с высоты птичьего полета

Напомним, 29 августа, в День памяти павших защитников Украины, в Киеве прошла презентация книги «История героев войны за независимость Украины».

Фото предоставлено Сергеем Вагановым

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