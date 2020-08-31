«Иллюстрация боли и борьбы за единую Украину»: на Донетчине презентовали фотоальбом о войне на Донбассе (фото, видео)
В фотоальбом «Летопись российско-украинской войны» известного донецкого фотодокументалиста Сергея Ваганова, который презентовалив городе Краматорске на Донетчине, вошли порядка 200 снимков. В них отражены три периода: мирная жизнь Донецка, «русская весна» 2014 года на Донбассе и война. Сам автор называет свое детище «иллюстрацией боли пережитого и борьбы за единую Украину».
На снимках запечатлены знаковые и самые драматичные моменты войны на Донбассе. Например, события 1 марта 2014 года в Донецке, когда оккупанты снимают украинский флаг со здания Донецкой облгосадминистрации.
Разгром палатки молитвенного марафона 23 мая 2014 году Донецке.
24 января 2015 года, последствия обстрела Мариуполя.
Один из снимков — украинский воин, упражняющийся со штангой, где вместо дисков деактивированные болванки снарядов самого крупного калибра — 120 мм, — вошел в рейтинг лучших снимков 2017 года по версии британской газеты The Guardian.
— На снимке — психолог ВСУ Александр Назарийчук из Львова, — рассказал «ФАКТАМ» автор фотоальбома Сергей Ваганов. - На позициях наших бойцов я видел самых разнообразных самодельных спортивных снарядов, сделанных из подручных средств — например, утяжеленных пэт-бутылками с песком или элементами гусеничного трака, но такую штангу увидел впервые.
Сергей Ваганов сотрудничал с международными агентствами, как Associated Press, France Press, УНИАН, РИА Новости, «Украинские новости». Его снимки и не раз удостаивались международного признания. Так 19 августа 2001 года Ваганов снял пострадавшего горняка, которого привезли в Донецкий центр термических поражений после страшной аварии на шахте им. Засядько. Этот снимок, который автор назвал «Боль», попал в рейтинг «Лучших журналистских фотографий первого десятилетия XXI века» по версии новостного агентства MSNBC и получил несколько призов.
В портфолию фотодокументалиста есть и фотографии Святогорской лавры, которые были сделаны из вертолета в 2010 году в рамках проекта днепровского бизнесмена Бориса Филатова «Украина глазами птиц».
Напомним, 29 августа, в День памяти павших защитников Украины, в Киеве прошла презентация книги «История героев войны за независимость Украины».
Фото предоставлено Сергеем Вагановым2
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