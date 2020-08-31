Трое девушек-курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших из-за наезда автомобиля во дворе воинской части, продолжают лечение в Главном военном госпитале. Пациенток перевели в одну общую палату.

Врачи говорят, что состояние пациенток стабильное, без изменений. «Они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается», — приводит Укринформ заявление командования Медицинских сил ВСУ.

Напомним, после наезда автомобиля 25 августа трое девушек получили тяжелые переломы. Двоим пострадавшим пришлось выполнить частичную ампутацию ноги. Пациенткам установлены специальные фиксирующие аппараты.

За рулем автомобиля был 46-летний майор, начальник курса в Украинской военно-медицинской академии. Как говорят очевидцы, водитель был пьян, не справился с управлением, машина выехала на ступеньки крыльца, и там девушкам раздробило ноги. Мужчина арестован на два месяца.



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