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Украина

Фокин угодил в базу «Миротворца»

21:59 31 августа 2020
фокин

После своих скандальных заявлений по Крыму и Донбассу Витольд Фокин, замглавы украинской делегации в «минской» группе, внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец». Среди причин такого решения — «отрицание российской агрессии», «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также попытки легализации российско-террористических формирований.

Внесение Фокина в базу «Миротворца» состоялось по итогам последних интервью переговорщика. Там он предлагал ради прекращения войны на востоке Украины объявить всеобщую амнистию и дать особый статус всему Донбассу. Когда поднялся скандал, Фокин заявил, что доволен реакцией.

Напомним, в Офисе президента заявили, что сказанное Фокиным — это не официальная позиция Украины.

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