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Украина

Мариинский дворец откроют для экскурсий: как можно попасть в резиденцию президента

22:59 31 августа 2020
мариинский

Реконструированный Мариинский дворец в Киеве будет доступен для экскурсий. В официальной президентской резиденции можно будет увидеть выставку картин и подарков, церемониальный зал, зал для переговоров.

Как сообщили в Офисе президента, прогулки по дворцу стартуют с 4 сентября и будут проводиться в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Еще одним днем для экскурсий решено сделать четверг, но это время будет выделено для визитов школьников.

Билеты во дворец приобретаются на месте, а желаемое время необходимо предварительно забронировать на сайте m-palace.com.ua.

Экскурсия продлится 45 минут, стоимость ее 150 гривен. Предусмотрена 50%-ная скидка для льготных категорий и бесплатный вход для детей до семи лет.

Как изменился Мариинский дворец после реставрации и сколько золота ушло на оформление интерьера, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Фоторепортаж из Красного, Белого, Зеленого зала дворца и Зала наград>>>

Фото president.gov.ua

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