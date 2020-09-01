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Украина

В ОБСЕ отчитались о количестве жертв боевых действий среди гражданского населения на Донбассе

0:55 1 сентября 2020
ОБСЕ

В связи с продолжающимся на Донбассе полным прекращением огня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не зафиксировала в период с 10 по 23 августа жертв среди мирных жителей от боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа.

«В течение двух последних недель Миссия не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения и не подтвердила ни одного такого случая, а также ни одного сообщения о повреждении гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года остается таким же — 61 человек (8 погибших и 53 раненых)», — отмечается в отчете.

В то же время за указанный период времени (с 10 по 23 августа) офицерами миссии зафиксированы 440 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов, что больше, чем за предыдущие две недели (256 нарушений и 45 взрывов).

В целом же за месяц «тишины», в период с 27 июля по 25 августа, миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 713 нарушений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на относительную «тишину» на линии соприкосновения Россия продолжает доставлять подконтрольным ей боевикам загадочную «гуманитарную помощь». Так, 27 августа в регион прибыл очередной «гумконвой» с 118 тонн грузов, в числе которых вполне могут быть вооружения и боеприпасы.

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