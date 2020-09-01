"Опасно для государства": в Раде не поддержали заявление Фокина по Донбассу

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте нет поддержки заявлений первого зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, из-за которых тот попал в базу «Чистилище» сайта «Миротворец».

Об этом Разумков сказал в эфире программы «Свобода слова» в понедельник вечером, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно недавних высказываний по Донбассу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что «бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства».

«Если мы говорим о позиции президента… Мы увидели позицию и Офиса президента, и руководителя Офиса президента, что это личная позиция Витольда Фокина. И я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства», — сказал Разумков.

Говоря о парламенте, он подчеркнул: «в отношении представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, — я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я доволен, что этого не произошло».

Напомним, что Витольд Фокин в интервью заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно «особого статуса для всего Донбасса и амнистии боевиков» не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого зампредседателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина по «особому статусу для всего Донбасса и общей амнистии боевиков» не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.

Сам же Фокин, как писали «ФАКТЫ», заявил, что не раскаивается за свои заявления, спровоцировавшие скандал. Более того, он даже доволен тем, как отреагировали на его предложения о всеобщей амнистии и об особом статусе для всего Донбасса.

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