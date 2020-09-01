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Украина

В Минздраве назвали сроки появления в Украине вакцины от коронавируса

2:57 1 сентября 2020
Вакцина от коронавируса

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине уже в марте 2021 года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший, передает НВ.

По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.

«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность», — отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 — все уже на третьей стадии.

Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.

Как известно, страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине готовы обсуждать возможность возобновления процесса разработки и производства отечественных вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава убежден, что Украина имеет необходимый научный потенциал, однако понадобится несколько лет, прежде чем мы получим свою вакцину.

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