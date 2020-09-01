В Минздраве назвали сроки появления в Украине вакцины от коронавируса
Несмотря на сравнительно высокую стоимость, вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине уже в марте 2021 года.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший, передает НВ.
По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.
«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность», — отметил Ляшко.
Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 — все уже на третьей стадии.
Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.
Как известно, страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине готовы обсуждать возможность возобновления процесса разработки и производства отечественных вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава убежден, что Украина имеет необходимый научный потенциал, однако понадобится несколько лет, прежде чем мы получим свою вакцину.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter