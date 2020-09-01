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Украина

"Результаты удивят": в "Слуги народа" рассказали, как отбирали кандидатов на местные выборы

3:40 1 сентября 2020
Корниенко Александр

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, объяснявший на днях падение рейтинга своей политсилы, уверен, что в ближайшее время пошатнувшие позиции его партии будут восстановлены.

Произойдет это благодаря результатам местных выборов, на которые политсила тщательно отбирала своих кандидатов.

Об этом Корниенко рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Мы долго над этим думали. В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и все, они чего-то достигли в жизни, это люди дела. За ними всеми есть дела. То, что они не известны широкой публике в Украине, я это считал плюсом, они известны в тех городах, где мы их выдвигаем», — рассказал Корниенко.

Еще одним критерием отбора было то, чтобы кандидаты не были известны широкой публике — «не вляпались в какие-то коррупционные скандалы» или не относятся к любым бизнес-группам.

С отобранными кандидатами два дня проводили «определенное стратегическое учение», а те «продемонстрировали понимание, что такое город, стратегия, готовы к борьбе».

Поэтому, резюмировал политик," результаты местных выборов некоторых удивят".

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время съезда партии «Слуга народа» 31 августа были представлены кандидаты на должности глав городов областного значения на местных выборах в октябре. Также был представлен список кандидатов на должности мэров областных центров. В Киеве от «Слуги народа» за пост градоначальника поборется Ирина Верещук, в Одессе — юморист Олег Филимонов.

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