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Украина

Репрессии против украинцев продолжаются: в РФ ликвидирован центр культуры "Ciрий Клин"

4:25 1 сентября 2020
Купальский веночек

В РФ продолжается уничтожение общественных организаций, связанных с культурным наследием украинцев. Так, 28 августа решением Омского областного суда ликвидирована региональная организация «Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин», названная так по имени обширной территории, куда привозили из Украины «раскулаченных крестьян».

С осуждением подобных действий выступил Всемирный конгресс украинцев (ВКУ), пишет «Радио свобода».

«Продолжая системные нарушения прав и свобод человека, Россия продолжает идти вопреки общепризнанным демократическим нормам и нормам международного права. Но для СКУ украинцы РФ является неотъемлемой частью мирового украинского народа, и мы будем в дальнейшем противодействовать этой репрессивной политике», — заявил президент организации Павел Грод.

Позорное решение было принято, по его словам, после обращения управления Министерства юстиции России по Омской области.

С момента основания в 1992 году «Ciрий Клин», как отмечают в ВКУ, объединял вокруг себя сообщество украинцев в России, помогая им в сохранении и развитии культуры, языка и обычаев украинского народа. «Ciрий Клин» входит в состав Всемирного конгресса украинский с 2012 года.

В июле 2019 решениями Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции России Всемирный конгресс украинский был внесен в список нежелательных организаций в России.

13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал продолжением репрессий Москвы против общественных организаций украинцев в России намерение ликвидировать «Ciрий Клин».

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, который разразился несколько лет назад в связи с закрытием в Москве Библиотеки украинской литературы и задержанием ее директора Натальи Шариной.

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