В партии "Слуга народа" уточнили, работа каких министерств вызывает вопросы у монобольшинства

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, раскрывший «ноу-хау» своей политсилы по подготовке к местным выборам, подтвердил, что у народных избранников монобольшинства есть ряд вопросов к работе Министерства финансов и Министерства экономики Украины, которые могут вылиться в кадровые ротации или даже изменения в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Я думаю, что они на эти вопросы в ближайшее время или дадут ответ, или дадут его некачественно. И мы тогда будем в какие-то процессы дальше переходить», — заявил нардеп.

При этом Корниенко уточнил, что вопросы к Министерству экономики касаются назначений на таможне и в налоговой службе, а также некоторых других подразделениях — все они обсуждаются, в социальных сетях.

«И руководители этих служб — и таможенной, и налоговой — просто должны вступить в диалог с профильным комитетом, дать ответ. Там есть много наших депутатов, они с нами поделятся. И мы эту информацию обязательно дальше будем обрабатывать», — пообещал народный избранник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, на прошлой неделе о возможных изменениях в Кабмине заявил глава фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия. Тогда он отказался говорить о конкретных членах правительства, которых могут отправить в отставку, однако отметил, что речь идет об экономическом блоке Кабмина. По его словам, правительству нужны люди, которые «не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь».

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