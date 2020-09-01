Жара до +36: синоптики обещают аномально знойные первые дни сентября

Ближайшие дни в Украине будут жаркими, только на западе возможны дожди с грозами. Также синоптики не исключают град и усиление ветра во время непогоды.

1 сентября во всех регионах жарко, до +35. На западе прохладнее, до +26 и велика вероятность дождей и гроз. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

2 сентября в Карпатском регионе, на Волыни и на Буковине дожди с грозами. Зона осадков затронет территорию вплоть до Хмельницкой области.

3 сентября в центре, на юге и на востоке очень жарко, до +36. На западе продолжатся дожди, на севере без осадков, но жара немного спадет.

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, жара сохранится до конца недели, а после этого возможно похолодание. Об этом в статье «30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале осени».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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