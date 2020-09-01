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Украина

День знаний 2020: красивые открытки и поздравления с 1 сентября

7:40 1 сентября 2020
1 сентября

В школах Украины начался новый учебный год. После долгого перерыва ученики снова возвращаются за парты. Обязательно поздравьте школьников, их родителей и учителей красивыми открытками и душевными стихами.

открытка

Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень!
Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс!

1 сентября открытка

Все готово? Все в порядке?
Что ж, тогда пора за парту.
Много ждет нас интересных
Фактов разных неизвестных.

открытка

Хай вливається бурхливо
Нових знань і вмінь потік.
Хай буде вдалим і щасливим
Ваш новий навчальний рік

открытка

Напомним, в этом году первый урок в школах будет посвящен коронавирусу и способам профилактики болезни. Учителям рекомендуют в игровой форме донести до детей важные знания.

Как сообщали «ФАКТЫ», учебный год 1 сентября начнется не для всех. Не начнутся занятия в классах, если школа находится в красной карантинной зоне. Одну из школ Киева из-за болезни учителей перевели на дистанционную учебу.

Фото krainau.com, technerium.ru

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