День знаний 2020: красивые открытки и поздравления с 1 сентября

В школах Украины начался новый учебный год. После долгого перерыва ученики снова возвращаются за парты. Обязательно поздравьте школьников, их родителей и учителей красивыми открытками и душевными стихами.

Каждый год звонок веселый

Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень!

Здравствуй, школа!

Здравствуй, наш любимый класс!

Все готово? Все в порядке?

Что ж, тогда пора за парту.

Много ждет нас интересных

Фактов разных неизвестных.



Хай вливається бурхливо

Нових знань і вмінь потік.

Хай буде вдалим і щасливим

Ваш новий навчальний рік



Напомним, в этом году первый урок в школах будет посвящен коронавирусу и способам профилактики болезни. Учителям рекомендуют в игровой форме донести до детей важные знания.

Как сообщали «ФАКТЫ», учебный год 1 сентября начнется не для всех. Не начнутся занятия в классах, если школа находится в красной карантинной зоне. Одну из школ Киева из-за болезни учителей перевели на дистанционную учебу.

Фото krainau.com, technerium.ru

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