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Украина

Выплаты на детей, алименты и бизнес-омбудсмен: прямая трансляция заседания Верховной Рады

9:11 1 сентября 2020
рада

1 сентября откроется очередная четвертая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва. На заседании будут рассматриваться социальные и экономические вопросы. Депутаты хотят обсудить льготы на оздоровление детей-сирот и детей с инвалидностью, а также порядок выплаты алиментов на детей. Потом парламентарии перейдут к новым правилам работы туристического бизнеса в Украине и решат, нужна ли Украине должность бизнес-омбудсмена.

Как сообщает пресс-служба парламента, заседание начнется в 12.00 и продлится до 15.00.

Главные вопросы недели депутаты решили оставить на четверг, 3 сентября. Было решено поменять календарный план работы Рады, учитывая приближающиеся местные выборы и необходимость депутатов побывать в своих регионах. Парламентарии хотят устроить себе двухнедельные каникулы для предвыборных поездок.

Также в пятницу, 4 сентября, в Раде заслушают министра здравоохранения о ситуации с коронавирусом и о работе школ и вузов в условиях пандемии.

В Раде продолжается карантинный режим, учитывая, что уже 23 народных избранника переболели или сейчас болеют COVID-19. Также заболели семь сотрудников аппарата парламента.

Напомним, по причине карантина журналистам не разрешили работать в кулуарах Рады.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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