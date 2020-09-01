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Украина

Эпидемия коронавируса в Украине унесла еще 47 жизней

9:34 1 сентября 2020
эпидемия вирус лаборатория

За последние сутки 47 жителей Украины умерли от коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 2605 летальных случаев.

Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии СОТА, по новым выявленным заболевшим сохраняют печальное лидерство Харьковская и Одесская области. Там более двухсот новых случаев — 262 и 211 соответственно. Всего за сутки стало известно о 2088 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это число не рекордное, но близко к нему.

Напомним, инфекционисты опасаются, что начало учебного года в школах выведет заболеваемость на пиковые значения. Чтобы избежать такого сценария, в учебных заведениях введены жесткие правила, а учителя проведут детям урок о коронавирусе.

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