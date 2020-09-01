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Украина

Мэр Тернополя, бунтовавший против карантина, заразился коронавирусом

10:19 1 сентября 2020
сергей надал

Мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Месяц назад городской голова запомнился как яростный противник красной карантинной зоны для Тернополя. Теперь, уже после того, как границы карантинных зон были пересмотрены, у Надала подтвердился диагноз COVID-19.

Болезнь обнаружили случайно: очередной рутинный тест на коронавирус показал позитивный результат. «Плохо, что призывал беречься, а сам не уберегся. Чувствую некоторые симптомы, в частности — неприятную боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже не обратил бы на это внимание. Общее состояние нормальное. Потребности в госпитализации нет», — рассказал Надал в Facebook.

По словам мэра, на ближайшие две недели он переходит на работу из дому и будет соблюдать самоизоляцию.

Кроме городского головы, никто из сотрудников Тернопольского горсовета не заболел. Нет больных и среди руководства коммунальных учреждений, с которыми встречался мэр.

Напомним, ранее коронавирусом заразились и. о. мэра Луцка и заместитель мэра Львова.

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