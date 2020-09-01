27.42 / 27.66 32.46 / 32.99
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Крыму вспышку COVID-19 зафиксировали в госпитале для ветеранов

10:22 1 сентября 2020
Коронавирус

В аннексированном Россией Крыму, где на днях от пневмонии скончался 71-летний экс-вице-премьер Украины по вопросам региональной политики времен президентства Виктора Януковича Виктор Тихонов, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в госпитале для ветеранов.

Об этом пишет российский ресурс «360 tv», отмечающий, что «ежедневно там выявляют по 16−20 заболевших».

Тем временем так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов утверждает, что за 31 августа зарегистрированы 58 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 — при скрининге здорового населения. По официальным данным, на текущий период зарегистрировано 2511 случаев коронавирусной инфекции, 124 из которых были завезены из России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский актер театра и кино Дмитрий Певцов был экстренно госпитализирован в Москве после отдыха в аннексированном Крыму. Актер заявил, что у него диагностировали пневмонию, а экспресс-тест не показал инфицирования коронавирусом.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ночь

Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

Марк Гинзбург

В течение двух лет Манхэттен может превратиться в город-призрак, – Марк Гинзбург

Судейский молоток

В НАБУ показали новые записи о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева: скандальное видео

Женщина на крыле самолета

В Борисполе пассажирка вышла "погулять" на крыло самолета: впечатляющее видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер