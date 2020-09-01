В Крыму вспышку COVID-19 зафиксировали в госпитале для ветеранов

В аннексированном Россией Крыму, где на днях от пневмонии скончался 71-летний экс-вице-премьер Украины по вопросам региональной политики времен президентства Виктора Януковича Виктор Тихонов, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в госпитале для ветеранов.

Об этом пишет российский ресурс «360 tv», отмечающий, что «ежедневно там выявляют по 16−20 заболевших».

Тем временем так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов утверждает, что за 31 августа зарегистрированы 58 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 — при скрининге здорового населения. По официальным данным, на текущий период зарегистрировано 2511 случаев коронавирусной инфекции, 124 из которых были завезены из России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский актер театра и кино Дмитрий Певцов был экстренно госпитализирован в Москве после отдыха в аннексированном Крыму. Актер заявил, что у него диагностировали пневмонию, а экспресс-тест не показал инфицирования коронавирусом.

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