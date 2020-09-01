27.42 / 27.66 32.46 / 32.99
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

11:00 1 сентября 2020
ночь

В Киеве первая осенняя ночь ознаменовалась температурным рекордом. Ночь с 31 августа на 1 сентября оказалась самой теплой за 140 лет климатических наблюдений. Сбываются прогнозы синоптиков об аномальной жаре в начале осени.

Как подтвердила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, с начала суток 1 сентября температура не опускалась ниже 21,9°С. До сих пор рекордно теплой считалась ночь на 1 сентября 2014 года, когда температура держалась у отметки 18,9°С.

Напомним, ранее климатологи подсчитали, что самым холодным в Киеве был август 1998 года, самым жарким — тот же месяц в 2007 году. Самым дождливым может считаться август 2014 года, самым ветреным — последний месяц лета 2017 года.

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ночь

Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

Марк Гинзбург

В течение двух лет Манхэттен может превратиться в город-призрак, – Марк Гинзбург

Судейский молоток

В НАБУ показали новые записи о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева: скандальное видео

Женщина на крыле самолета

В Борисполе пассажирка вышла "погулять" на крыло самолета: впечатляющее видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер