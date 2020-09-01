Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

В Киеве первая осенняя ночь ознаменовалась температурным рекордом. Ночь с 31 августа на 1 сентября оказалась самой теплой за 140 лет климатических наблюдений. Сбываются прогнозы синоптиков об аномальной жаре в начале осени.

Как подтвердила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, с начала суток 1 сентября температура не опускалась ниже 21,9°С. До сих пор рекордно теплой считалась ночь на 1 сентября 2014 года, когда температура держалась у отметки 18,9°С.

Напомним, ранее климатологи подсчитали, что самым холодным в Киеве был август 1998 года, самым жарким — тот же месяц в 2007 году. Самым дождливым может считаться август 2014 года, самым ветреным — последний месяц лета 2017 года.

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