В НАБУ показали новые записи о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева: скандальное видео

В понедельник, 1 сентября, Высший совет правосудия рассматривает ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева, его заместителя и судей этого же суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщают в Антикоррупционном бюро, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует факты совершения коррупционных преступлений главой и судьями Окружного административного суда Киева, а также руководством Государственной судебной администрации Украины.

«Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе», — говорится в сообщении.

Также в НАБУ опубликовали записи о связях судей ОАСК с отдельным членами ВСП. Один из эпизодов (00:16:04) посвящен разговору помощницы действующего напрдепа с одним из членов ВСП об организации встречи с руководителям ОАСК и «его кандидатом» в Высший совет правосудия по квоте президента Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ объявляли в розыск нескольких судей Окружного админсуда столицы во главе с руководителем учреждения Павлом Вовком, которым было сообщено о подозрении и которые, по информацию антикоррупционного бюро, уклонялись от участия в следственных действиях.

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