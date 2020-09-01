Умрут целые отрасли: Гинзбург рассказал, какие профессии уйдут в небытие уже в ближайшие годы

Пандемия коронавируса, за которой последовал жесткий карантин и потеря работы многими украинцами, может привести к умиранию целых отраслей мировой экономики.

«Согласно прогнозам, в течение 10−12 лет 75 процентов профессий исчезнут. Будут умирать целые отрасли мировой экономики», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» украинско-американский мультимиллионер Марк Гинзбург. По его словам, может значительно сузиться посредническая сфера, в частности, невостребованными станут брокеры и турагентства.

«И это уже очевидно. Если раньше — 30 лет назад — на каждом углу в Нью-Йорке были туристические агентства, сегодня их практически нет: заходя в интернет, люди все заказывают себе сами — билеты, гостиницы… Перемещения по миру вообще станут сильно ограничены», — считает Марк Гинзбурк.

По его мнению, ограничения будут связаны как с опасением людей застрять за рубежом из-за эпидемиологической ситуации, так и с резким падением уровня доходов. А деловые визиты уже сейчас активно заменяются онлайн-конференциями: «Зачем лететь куда-то? В результате авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов. Понятно, что они резко увеличат стоимость перелетов. А системы контроля уберут из офисов и магазинов армию охранников».

Что же касается брокеров, то уже сейчас существуют приложения, посредством которых можно получить информацию о недвижимости по 120 параметрам, включая вид из окна и количество потенциальных соседей с судимостью.

«Из ста юристов будут востребованы, думаю, 5−6. Поменяется ситуация и в медицине: значительное количество операций будут проводить роботы. Уже сегодня они это делают в лучших ортопедических клиниках Нью-Йорка. А санитарок в больницах тем более заменят роботы», — отметил мультимиллионер.

Эксклюзивное интервью с Марком Гинзбургом, в котором он рассказывает о своем видении мира после пандемии коронавируса, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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