Россия выдала Украине соучастника громкого убийства, заказанного ФСБ: СМИ указали на странность

Россия экстрадировала в Украину предполагаемого соучастника громкого убийства четырехлетней давности. Тогда киллер и его сообщник убили в Ровно бывшего военного Ивана Мамчура и пытались укрыться в РФ. Над наемником, признавшимся в работе на ФСБ, уже состоялся суд, а сообщник 26 августа был выдан Украине и сейчас помещен в СИЗО.

Неожиданное согласие российских органов на экстрадицию удивило экспертов, знакомых с ходом расследования. «Наиболее реальная версия — безумный бардак в российских силовых структурах», — приводит Obozrevatel версию от своего источника.

Также есть мнение, что помогло объявление сообщника киллера в международный розыск. «Когда национальное бюро Interpol выпускает „красный“ циркуляр (по сути это международный ордер на арест), то данные о подозреваемом появляются в соответствующей базе. Власти стран-членов Interpol (среди которых и РФ) обязаны произвести арест, если человек находится на их территории», — объясняет тот же источник.

Подозреваемый сообщник убийцы — бывший житель Мариуполя. В Россию мужчина переехал еще в 2013 году, но иногда наведывался в родной город. В России гражданина задержали в июне 2019 года и тогда же передали сведения о нем в полицию Ровенской области.

Напомним, бывший военнослужащий Иван Мамчур был убит в сентябре 2016 года. Киллера задержали в ноябре того же года на украинско-российской границе. Олег Смородинов был признан виновным в работе на российские спецслужбы, а за государственную измену приговорен к 12 годам тюрьмы.

Фото The New York Times

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