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Украина

Зеленский наградил подростков, спасших тонущую женщину на Винничине

12:05 1 сентября 2020
Дмитрий Дячук, Богдан Войтович и Александр Кириченко

Двое школьников и студент из Винницкой области, вытащившие из пруда в селе Станиславчик тонущую женщину, удостоены медалей «За спасенную жизнь».

Как сообщают в Офисе президента, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

За мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждены ученик общеобразовательной школы № 3 Жмеринки Богдан Войтович, ученик Станиславчицкой общеобразовательной школы Жмеринского района Винницкой области Дмитрий Дячук и студент Хмельницкого национального университета Александр Кириченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом спасли подростка, которого засосало в глинистый грунт на берегу водоема, образовавшегося на месте гранитного карьера.

Фото «Жмеринка. City».

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