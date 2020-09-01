Зеленский наградил подростков, спасших тонущую женщину на Винничине
Двое школьников и студент из Винницкой области, вытащившие из пруда в селе Станиславчик тонущую женщину, удостоены медалей «За спасенную жизнь».
Как сообщают в Офисе президента, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
За мужество и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни человека, награждены ученик общеобразовательной школы № 3 Жмеринки Богдан Войтович, ученик Станиславчицкой общеобразовательной школы Жмеринского района Винницкой области Дмитрий Дячук и студент Хмельницкого национального университета Александр Кириченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом спасли подростка, которого засосало в глинистый грунт на берегу водоема, образовавшегося на месте гранитного карьера.
Фото «Жмеринка. City».197
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