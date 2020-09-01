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Украина

Шмыгаль прогнозирует по 3 тысячи заболевших коронавирусом ежедневно уже в конце сентября

12:30 1 сентября 2020
Коронавирус

Если за последнее время количество заболевших коронавирусной инфекцией ежедневно увеличивается более чем на две тысячи человек, то к концу сентября этот показатель может достигнуть трех тысяч инфицированных с COVID-19.

Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября — начала октября эта цифра возрастет до 3000 заболевших ежедневно», — отметил глава Кабмина и добавил, что результатом такого роста количества заболевших может стать загруженность больниц по стране на уровне 80%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 1 сентября 2020 года в Украине зафиксировано 2088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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