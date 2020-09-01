Митрополит ПЦУ Александр Драбинко заразился коронавирусом

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко сообщил, что ПЦР-тестирование подтвердило у него коронавирусную инфекцию.

«Для предотвращения кривотолков считаю своим долгом сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил „позитивный“ результат. Источник инфицирования, время и место — неопределенные», — пишет Драбинко на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что до 15 сентября, согласно предписанию врача, находится на карантине.

«Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», очередной ПЦР-тест показал положительный результат и у мэра Тернополя Сергея Надала, который отправился на двухнедельную самоизоляцию.

Фото со странички Александра Драбинко в соцсетях.

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter