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Украина

Польша передумала закрывать авиасообщение с Украиной

15:43 1 сентября 2020
Салон самолета

В Польше, ранее не исключавшей внесения Украины в список стран, авиасообщение с которыми будет запрещено в связи с коронавирусной ситуацией, обновили «запретный» перечень — наша страна в него не попала, передает «УНН».

«Постановление Совета министров от 31 августа 2020 о запрете на воздушное движение (Законодательный вестник, пункт 1498) содержит список из 44 стран и территорий, с которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года», — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В частности, в этот список попали Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская Республика, Эквадор, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль Катар, Казахстан, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Румыния, Сальвадор, Суринам, США.

В этих государствах показатель заболеваемости превышает 60 на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до конца сентября 2020 года украинцы по-прежнему смогут посещать болгарские курорты без документов о прохождении ПЦР-тестов и обязательного нахождения на двухнедельной самоизоляции.

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