Сайт «ФАКТЫ» ищет руководителя отдела новостей
«ФАКТЫ» открыли вакансию «Руководитель отдела новостей». Мы ищем опытного редактора, грамотного и ответственного. Ждем в своей команде профессионала, который умеет находить в информационном потоке главное, интересное, полезное. Умеет оперативно работать с первоисточниками, выполнять фактчекинг, следить за текущими событиями и интересно формировать ленту новостей на сайте.
Требования к кандидату:
- умение организовывать работу дружного и большого коллектива;
- обязательный опыт работы на ленте новостей в сетевых изданиях от двух лет;
- понимание политических и социальных процессов в Украине и мире;
- способность анализировать большие объемы информации и креативно ее преподносить читателю;
Условия работы:
- посменная, два плавающих выходных в неделю, но по согласованию возможен и иной формат работы;
- офис редакции в центре Киева, но возможен вариант удаленной работы.
- конкурентная зарплата, обсуждается индивидуально.
Резюме и вопросы по вакансии присылайте на электронную почту — [email protected]. В резюме просьба указывать контактные телефоны, электронную почту, аккаунты в Facebook, Twitter и Telegram. Соискатели должности обязательно получат письменный или телефонный отзыв.12
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