Сайт «ФАКТЫ» ищет руководителя отдела новостей

«ФАКТЫ» открыли вакансию «Руководитель отдела новостей». Мы ищем опытного редактора, грамотного и ответственного. Ждем в своей команде профессионала, который умеет находить в информационном потоке главное, интересное, полезное. Умеет оперативно работать с первоисточниками, выполнять фактчекинг, следить за текущими событиями и интересно формировать ленту новостей на сайте.

Требования к кандидату:

- умение организовывать работу дружного и большого коллектива;

- обязательный опыт работы на ленте новостей в сетевых изданиях от двух лет;

- понимание политических и социальных процессов в Украине и мире;

- способность анализировать большие объемы информации и креативно ее преподносить читателю;

Условия работы:

- посменная, два плавающих выходных в неделю, но по согласованию возможен и иной формат работы;

- офис редакции в центре Киева, но возможен вариант удаленной работы.

- конкурентная зарплата, обсуждается индивидуально.

Резюме и вопросы по вакансии присылайте на электронную почту — [email protected]. В резюме просьба указывать контактные телефоны, электронную почту, аккаунты в Facebook, Twitter и Telegram. Соискатели должности обязательно получат письменный или телефонный отзыв.

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