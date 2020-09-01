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Украина

"Пустое место в истории": лишившийся автомобиля Лерос жестко обратился к Зеленскому (видео)

16:17 1 сентября 2020
Гео Лерос

«Слуга народа» Гео Лерос, которому недавно сожгли автомобиль, выступил в парламенте с жестким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего в зале начали собирать подписи за исключение Лероса из президентской фракции.

«Владимир Зеленский после моего выступления приказал Арахамии (глава фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия, — Авт.) срочно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично оказывает давление на депутатов, которые не согласились меня исключить», — пишет Гео Лерос на своей страничке в соцсетях и публикует видео своего выступления.

Выступая с трибуны, Гео Лерос, в частности, назвал Зеленского «пустым местом в истории» и заявил, что президент не стал воевать со старой системой, а слился с нею.

«Подскажите, где обещанные „открытые конкурсы на государственные должности“? Зато люстрированных „зашкваренных“ махровых коррупционеров без конкурса назначают на таможню, налоговую и все другие коррупционные кормушки, прикрываясь коронавирусом. А как может быть по-другому, если вместо обещанных новых лиц к власти пришли люди клана Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент, я вас с этим поздравляю!» — заявил Лерос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гео Лерос утверждал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак добивался смещения спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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