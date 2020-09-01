Высший совет правосудия оставил скандального судью Вовка во главе ОАСК

Во вторник, 1 сентября, Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранять от руководства Окружным административным судом Киева Павла Вовка, несмотря на новые записи о злоупотреблениях.

ВСП рассмотрел ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева в связи с привлечением к уголовной ответственности. О принятом решении Центр противодействии коррупции сообщил на своей странице в Facebook.

«Высший совет правосудия единогласно отказался отстранять судью Вовка», — говорится в сообщении. По словам Галины Чижик из Центра противодействия коррупции.

ВСП обосновал свое решение тем, что прокуратурой не предоставлены доказательства причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

Как сообщалось ранее, скандальный судья Вовк заявил, что не уйдет в отставку с должности руководителя Окружного административного суда города Киева.

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