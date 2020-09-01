Пока еще жарко, но перемена погоды уже близко: синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры

В среду, 2 сентября, в Украине удержится по-летнему жаркая погода — в большинстве областей страны ожидается до + 30 + 35 градусов.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, уточняющая, что прохладнее будет на западе страны — до + 22 + 28 градусов.

«Дожди практически не ожидаются, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки попытаются намекнуть на начало нового сезона», — прогнозирует синоптик.

По ее словам, 2 сентября в Киеве будет сухо, солнечно и жарко, а ослабление жары ожидается с пятницы, 4 сентября.

Тем временем синоптики прогнозируют, что осень в Украине будет аномально теплая.

«Сухая и жаркая погода сохранится примерно до 5−6 сентября. Дальше температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков», — сообщил «Вестям» ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

А завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух утверждает, что осень будет теплой и сухой. По ее прогнозам, холодный воздух начнет заходить в страну в конце сентября — начале октября, что может привести к заморозкам. Во вторую половину осени возможен мокрый снег и нетипичная высокая температура воздуха, а зимой — небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди и отсутствие полноценного снежного покрова.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что сентябрь не будет теплым, в октябре температура опустится ниже нуля и выпадет снег, а ноябрь ожидается более-менее теплым.

Он прогнозирует, что в сентябре тепло будет лишь в первую неделю, затем температура будет колебаться, пройдут дожди. В октябре количество осадков снизится, во второй половине месяца ожидаются заморозки и снег. Ноябрь же, по прогнозам народного синоптика, будет преимущественно теплым с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя. А вот зима может быть как аномально теплой, так и умеренно холодной. По крайней мере, начало будет довольно мягким.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые дни сентября в Украине будут знойными, местами ожидаются грозы.



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