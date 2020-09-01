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Украина

Сжигание сухой травы влетит в копеечку: Рада одобрила многократное увеличение штрафов для виновников лесных пожаров

17:09 1 сентября 2020
Пожар

Во вторник, 1 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты лесов,

Как сообщалось при трансляции Рады, за это решение проголосовали 328 нардепов. Предусматривается внесение изменений в Водный кодекс Украины, Кодекс гражданской защиты Украины, Земельный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы «О растительном мире», «О животном мире», «Об охране земель» и «Об аренде земли».

Документ предоставит полномочия органам Национальной полиции по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ, ужесточить административную ответственность.

Многократно вырастут штрафы, но виновных в пожарах и на должностных лиц. Максимальный штраф составит 30 тыс. 600 грн.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма, в которую оценили ущерб от пожаров на Луганщине.

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