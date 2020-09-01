«Скандалиста» Лероса исключили из парламентской фракции «Слуга народа»

Во вторник, 1 сентября, нардепа Гео Лероса, выступившего в Раде с жестким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, исключили из президентской фракции.

Как сообщает партия «Слуга народа» в своем Telegram-канале, решение об исключении принято сбором подписей нардепов.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лерос Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии Слуги народа в Верховной Раде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский на съезде «партии «Слуга народа» назвал некоторых представителей президентской фракции «микробами и бактериями».

Напоминаем, что на днях народному депутату Гео Леросу, который известен скандальными разоблачениями, ночью сожгли автомобиль.

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