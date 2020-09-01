Аж два бабьих лета: синоптики рассказали, какой будет в Украине осень

Наши предки определяли погоду на осень по погоде, которая была на праздник Преображения (19 августа), этот день считался днем встречи осени: «Прийшов Спас — пiшло лiто вiд нас». Поскольку начинало холодать, особенно по ночам, люди также говорили: «Прийшов Спас — готуй рукавиці про запас». Если на Яблочный Спас сухая погода, то осень тоже будет без дожей. Осадки же предвещают дождливую осень. Кстати, по погоде на Яблочный Спас наши предки судили и о предстоящей зиме. Ясное небо в этот день говорит о суровой зиме. Дождь — значит, январь будет морозным. Между тем синоптики в интервью «ФАКТАМ» пообещали, что в сентябре будет 30-градусная жара. Действительно ли эта осень ожидается теплой? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным специалистам.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, эта осень немного помоет дождями и дважды согреет бабьим летом.

СЕНТЯБРЬ

— Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи, — говорит Владимир Деркач. — Уже в середине первой декады температура повысится. Тепло будет и почти всю второю декаду сентября, и только затем температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября.

ОКТЯБРЬ

— В первые дни октября сохранится довольно теплая погода, но уже с средины первой декады месяца она немного испортится — задождит, температура снизится, — продолжает синоптик. - Правда, это продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.

НОЯБРЬ

— Последний месяц осени в начале будет дождливым, но где-то в средине первой декады придет бабье лето, потеплеет, — рассказывает Владимир Деркач. — Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября. А с средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2 — 3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем.

ДЕКАБРЬ

— Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — «зимним» бабьим летом, — отмечает Деркач. — После этого температура повысится, временами — небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок.

По словам другого народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре возможны небольшие дожди: 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа. «В первой половине месяца днем будет 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16 — 24 выше нуля. По ночам ожидается плюс 8−17», — сказал в интервью «ФАКТАМ» синоптик.

— В октябре также возможны небольшие дожди. Так, несущественных осадков стоит ожидать: 9 -10 октября, с 14-го по 18-е, а также 28 октября, — говорит Леонид Горбань. - В первой половине месяца термометры в Украине будут показывать 16 — 17 выше нуля, а во второй — 17 — 18 градусов тепла. По ночам температура воздуха опустится до 2 — 4 выше нуля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, сколько продлится нынешняя жара и когда ждать снижения температуры. Напомним, первая осенняя ночь в Киеве стала самой теплой за 140 лет климатических наблюдений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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