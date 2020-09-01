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Украина

Между Украиной и Польшей разгорается дипломатический скандал из-за «бандитов из Армии Крайовой»

21:10 1 сентября 2020
Открытие таблички

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий протестует против открытия в селе Гуте Пеняцкая, находящемся в Бродовском районе Львовской области, мемориальной доски с надписью «бандиты из Армии Крайовой». Ранее Польша занялась поиском жертв УПА.

Как сообщает издание Onet, письмо с «решительным протестом» польский посол направил главе Бродовской районной госадминистрации Оксане Прокопец. Причиной стало открытие ВО «Свобода» таблички с надписью «бандиты из Армии Крайовой».

«Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским», — написал посол Польши.

Ранее сообщалось, что поляки подали в суд на известного украинского история за слова об Армии Крайовой.

Фото: ChervonogradSvoboda/Facebook

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