Не по карману: оккупанты признали провал "перспективных" проектов по обеспечению Крыма водой

Несмотря на бравурные заявления оккупантов о том, что временно аннексированному Россией Крыму не нужна вода «из Украины», в ряде районов полуострова уже вводятся ограничения на подачу живительной влаги.

Поэтому оккупационные власти вынуждены рассматривать различные проекты по поставке воды в Крым, при этом часто лишенные связи с реальностью. Одной из таких «перспективных» задумок стала идея в стиле «Нью-Васюков», которую озвучил политолог и публицист Анатолий Вассерман. Суть ее в том, что по дну Черного моря будет запущен водовод, который понесет влагу из реки Кубань, прямо из устья, на полуостров.

К сожалению, несмотря на «перспективность» ноу-хау, оно, похоже, «приказало долго жить».

В Росводресурсах заявили, что переброска воды на Крымский полуостров из соседней России — Краснодарского края или Ростовской области — очень дорогостоящий проект, к тому же, в этих регионах наблюдается маловодие, пишет «Крым.Реалии».

«Помимо того, что данные варианты (переброски воды в Крым по дну Азовского или Черного моря на расстояние более 500 км) имеют очень высокую стоимость, в Краснодарском крае и Ростовской области также наблюдаются маловодные годы. Краснодарское и Цимлянское водохранилища в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках», — говорится в ответе федерального агентства водных ресурсов на информационный запрос.

Также в ведомстве посчитали слишком дорогостоящим проектом опреснение воды Черного моря.

«Использование опреснительных установок представляется достаточно дорогим средством, учитывая транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. Помимо этого, в результате очистки воды — она теряет полезные вещества — и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов», — сказано в ответе.

Еще одна «заманчивая» идея — создание так называемого «парка самолетов по вызову дождей» — названа «достаточно дорогой инициативой».

«Ее целесообразность может оцениваться в случае наличия необходимых погодных условий (облаков), что в засушливый и маловодный период является редкостью», — отметили в Росводресурсах.

По поводу использования подземных и поверхностных вод как варианта водоснабжения крымчан, в ведомстве подчеркнули, что в каждом конкретном случае его необходимо рассматривать отдельно и понимать, что такая вода требует очистки.

«В Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Но эту подземную воду надо готовить, она отличается высокой минерализацией. Ее можно задействовать только после мероприятий по доочистке воды для приведения к необходимым параметрам качества», — говорится в ответе на запрос агентства.

Росводресурсы сообщили также о больших потерях воды в сетях Симферополя.

«Перераспределение речного стока в большинстве случаев позволяет наполнить водохранилища и не допустить дефицита питьевой воды. Из 66 млн кубометров воды, которую город Симферополь и Симферопольский район использует в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей (в некоторых районах цифры доходят до 80%). Это недопустимо в таком вододефицитном регионе», — отметили в федеральном агентстве водных ресурсов.

Поэтому оккупантам остается только признать, что, как поется в песне в известной комедии, «без воды — и ни туды, и ни сюды».

Хотя, конечно, остается в силе предложение властей Украины о поставках воды сразу после деоккупации. Возможно, его стоит рассмотреть в первую очередь.

Напомним, что водохранилища Крыма продолжают интенсивно расходовать оставшуюся воду. По данным местного Гидрометцентра, за месяц запасы в водохранилищах сократились на 12 миллионов кубов. С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент РФ Владимир Путин, приехавший на полуостров для открытия участка трассы «Таврида», пообещал жителям оккупированного Крыма, которые уже сейчас получают питьевую воду по часам, вопрос «дорешать».

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