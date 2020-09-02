Поможет усилить экономику Украины: Курт Волкер вошел в руководство украинской компании

Предрекший России незавидное будущее бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, похоже, решил связать свое будущее с нашей страной и вошел в независимой совет компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail.

Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail, передает Радіо Свобода.

Данная компания зарегистрирована в Украине.

В Avia Solutions Group ожидают, что Волкер своим участием усилит присутствие компании на рынке.

«Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке», — говорится в заявлении группы.

Пресс-релиз Avia Solutions также содержит комментарий Волкера, который указывает на возможность усилить украинскую экономику.

«В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group», — утверждает он.

О Волкере известно, что он окончил Темпльский университет в Филадельфии, затем два года обучался в Школе международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. Начинал карьеру в качестве аналитика ЦРУ в 1986 году, через два года перешел на работу во внешнеполитическую службу Госдепа. В 1998 году стал первым секретарем миссии США при НАТО. Дальнейшая его работа так или иначе была связана с НАТО и Госдепом. В 2008—2009 годах Волкер работал постоянным представителем США в НАТО.

В 2009 году он ушел с государственной службы, но в июле 2017 году вернулся на нее — он был назначен спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого Трамп якобы давил на Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в газодобывающей компании «Бурисма Холдинг» работал Хантер Байден, сын кандидата в президенты США Джо Байдена.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter