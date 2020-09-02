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Украина

Высший совет правосудия отказался отстранить пятерых судей Окружного админсуда

3:59 2 сентября 2020
Судейский молоток

Помимо отказа отстранить от руководства Окружным административным судом Киева Павла Вовка Высший совет правосудия (ВСП) также принял решение оставить на своих местах пятерых судей данного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Речь идет о Владимире Келеберде Евгении Аблове, Игоре Качуре, Алексее Огурцове и Игоре Погрибниченко.

В частности, ВСП вернул без рассмотрения ходатайства генпрокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судей ОАСК Келеберды, Погрибниченко и Огурцова от правосудия из-за нарушения порядка уведомления их о подозрении.

В отношении судей Аблова и Качура, ВСП пришел к выводу, что «доказательства в подтверждение совершения судьями инкриминируемых преступлений были получены способом, не соответствующим требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, — без разрешения суда на использование результатов негласных следователей (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного про

Напомним, что относительно скандального судьи Вовка ВСП обосновал свое решение тем, что прокуратурой не предоставлены доказательства причастности его к уголовным правонарушениям. Вовку сообщили о подозрении еще в середине июля, однако сам он отрицает, что получал подозрение, поскольку был в отпуске.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в НАБУ сообщили, что под процессуальным руководством САП расследует факты совершения коррупционных преступлений главой и судьями Окружного административного суда Киева, а также руководством Государственной судебной администрации Украины. Отмечалось, что детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе.

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