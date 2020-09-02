Украина и Китай договорились наращивать сотрудничество: о чем идет речь

Несмотря на опасения западных партнеров относительно планов Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов «Мотор Сич», нашла страна продолжит развивать политический диалог с Поднебесной и наращивать объемы практического сотрудничества.

Такая договоренность достигнута в ходе видеоконференции 1 сентября 2020 года, которую провели первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн, сообщили в МИДе.

«Среди других тем, которые были в центре внимания — дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь», — сказано в сообщении.

Также в министерстве добавили, что во время переговоров стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах.

Отмечается, что китайский дипломат пригласил свою украинскую коллегу посетить Пекин. В свою очередь Эмине Джапаров подтвердила приглашение Ле Юйчэн посетить Киев для проведения очередного раунда политических консультаций.

Напомним, что во время пандемии Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины, вытеснив на второе место Российскую Федерацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Китай становится развитой в технологическом отношении державой, поэтому у нашей страны есть хорошие шансы рассчитывать на сотрудничество с Поднебесной в освоении космоса.

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