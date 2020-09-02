ЕСПЧ отказался защитить храмы ПЦУ в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в Крыму, о чем его просили адвокаты от имени Крымской епархии ПЦУ.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте ЕСПЧ 1 сентября, передает «Крым.Реалии».

«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения правила 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда», — говорится в сообщении.

Таким был ответ заявителям, которые требовали пресечь действия российской оккупационной власти в Крыму, направленные на изгнание ПЦУ из центра ее Крымской епархии — Кафедрального собора святых князей Владимира и Ольги в Севастополе, а также снос церкви ПЦУ в Евпатории.

К сожалению, в ЕСПЧ решили, что действия российской оккупационной власти не представляют серьезного и непоправимого риска нарушения основополагающих прав в соответствии с Европейской конвенцией прав человека.

На самом же деле давление российских оккупантов на украинскую церковь в Крыму возрастает: 28 августа митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент заявил, что украинская община в оккупированном Крыму может прекратить существование, если Российская Федерация продолжит притеснения Крымской епархии Православной церкви Украины.

Как известно, оккупанты уже несколько лет продолжают притеснения Крымской епархии ПЦУ: отказывают украинскому православному приходу в регистрации, пытаются выселить ее из храма в Симферополе и заставить снести часовню ПЦУ в Евпатории. Сначала оккупанты пытались заставить религиозную общину разобрать или снести часовню, но, столкнувшись с сопротивлением, подали иск в суд, чтобы это могли сделать судебные исполнители.

После этих исков оккупантов адвокаты от имени Крымской епархии ПЦУ подали в Европейский суд по правам человека жалобу, промежуточной реакцией на которую был призыв ЕСПЧ к РФ с просьбой предоставить информацию о ее дальнейших шагах относительно собора Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе и часовни ПЦУ в оккупированной Евпатории.

Напомним, что в конце июля 2019 года архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ. 9 сентября после обращения прихожан Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет обнародовал заявление с соответствующим запретом.

Кроме того, управление российского «министерства юстиции Крыма» отказывается регистрировать на полуострове украинский православный приход. Также оккупационная власть пытается через суды лишить Крымскую епархию ПЦУ права на пользование землей и зданиями собора в Симферополе и часовни в Евпатории.

Ранее «ФАКТЫ» писали: архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что решение Решение Верховного суда России оставить в силе постановление о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе означает, что в Крыму больше не будет украинской церкви.

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