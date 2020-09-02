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Украина

В Украине будет сухо и жарко: синоптики обещают дожди лишь на западе

7:34 2 сентября 2020
Жара

В среду, 2 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. В западных регионах местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны будет сухо и жарко.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях Украины в течение дня будет дождливо. Солнечная погода прогнозируется только в Ивано-Франковской области. Здесь температура ночью будет в пределах от +11 до +16 градусов тепла, днем — до +27°. На остальной территории страны будет сухо и жарко — до +36°. В Киеве осадки не предвидятся. Температура днем прогнозируется в пределах от +31° до +33°.

Ранее сообщалось, что вскоре в Украину придет похолодание, однако до существенного похолодания и сильных осадков пока еще далеко.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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