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Украина

За сутки от COVID-19 умерло более полусотни украинцев, заразились еще 2,5 тысячи человек

9:05 2 сентября 2020
Коронавирус

По состоянию на утро среды, 2 сентября, количество украинцев с подтвержденным COVID-19 вновь увеличилось более чем на две тысячи — заболели 2495 человек, 51 пациент скончался.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, общее количество украинцев, у которых с начала пандемии подтвердили коронавирусную инфекцию, приблизилось к отметке 126 тысяч. Заболевание стало летальным уже для 2656 украинцев.

На первом месте по количеству новых заболевших — Киев, где COVID-19 подтвердили у 332 пациентов, далее следует Харьковщина (302), Львовская (204) и Одесская (203) области, а также Тернопольщина (201).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу сентября — началу октября количество украинцев с коронавирусом может ежедневно увеличиваться на три тысячи.

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