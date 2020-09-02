Не забудьте сообщить всем, что вы вылечились: поборовшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о курьезе 1 сентября

Телеведущая Маричка Падалка, которая вместе с двумя своими детьми заразилась коронавирусом, получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Маричка Падалка отмечает в своем Faceebook, что отвела детей в школу и поняла, что необходимо информировать окружающих о выздоровлении.

«Кстати, полезный «коронавирусный» лайфхак — если вы уже публично сообщили, что заболели COVID-19, очень важно сообщить, что вы уже официально выздоровели. Почувствовала это на собственной шкуре, когда мое появление среди людей вызывает легкую панику, и я понимаю почему. Поэтому теперь очень хочется повесить на грудь табличку «здоровая», — написала Падалка.

Ранее Маричка Падалка поделилась своими ощущениями от заболевания коронавирусом COVID-19 и рассказала, на что похожи симптомы инфекции.

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