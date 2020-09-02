Били из гранатометов: на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины — зафиксировано применение станкового автоматического гранатомета, противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

По информации штаба операции Объединенных сил, боевики трижды открывали огонь 1 сентября. «В районе Водяного зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также провокации имели место на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск, где зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки — там неприцельно стреляли из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала среды, 2 сентября, на всех участках фронта соблюдался режим тишины. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы 24-й отдельной механизированной штурмовой бригады имени короля Данила обнародовали видео, на котором показано, как боевики используют переносные комплекты минирования и с их помощью забрасывает на позиции украинских военных запрещенные мины.

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