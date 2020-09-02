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Украина

Провал операции с задержанием "вагнеровцев": Бутусов раскрыл имя одного из участников

9:54 2 сентября 2020
Задержание вагнеровцев в Беларуси

В провалившейся операции по задержанию в Беларуси и передаче Украине боевиков из ЧВК Вагнера, воевавших на стороне боевиков, принимал участие Тарас Костанчук, в свое время командовавший штурмовой группой добробата «Донбасс».

По информации журналиста Юрий Бутусова, Костанчук собирался в среду, 2 сентября, провести пресс-конференцию, однако его вызвали в Главное управление разведки Минобороны Украины и настоятельно попросили не выступать перед журналистами «до проведения служебного расследования».

«Был приглашен начальник внутренней безопасности ГУР, получил задачу начать такое служебное расследование. В общем, Костанчук проявил субординацию, его пресс-конференции не будет», — пишет журналист и добавляет, что он не уверен в результативности такой проверки — утечка об операции произошла в окружении президента Владимира Зеленского.

«Информация поступила в Вашингтон, в сенатский комитет по разведке, и там парламентский контроль — это реальный инструмент. Наши партнеры должны нам верить, и если президент покрывает предательство и не дает ход расследованию, значит, он подрывает доверие к Украине, к дальнейшему сотрудничеству», — утверждает Бутусов.

Эксклюзивное интервью с директором Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец» Романом Зайцевым о ситуации с «вагнеровцами» в Беларуси читайте на сайте «ФАКТОВ».

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