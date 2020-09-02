Портал «Дія» перестал регистрироовать ФОПы: что произошло

На портале «Дія» приостановили прием заявлений по регистрации ФОПов — такая мера необходима для доработки функционала нового госреестра. При этом многие малые предприниматели остались без работы во время карантина.

Как сообщает пресс-служба портала «Дія» на свой странице в Facebook, прием заявлений временно остановили для решения проблемы загруженности регистраторов.

«Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФОПу, чтобы решить проблему значительной загруженности регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать его более удобным и качественным. Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены.

Ранее сообщалось, что электронные паспорта в приложении «Дія» официально служат аналогами бумажных документов.

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