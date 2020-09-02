Позывной Эндрю: ровно пять лет назад на Донбассе погиб Андрей Галущенко (видео)

Ровно пять лет назад, 2 сентября 2015 года, на Донбассе погиб участник боевых действий и внештатный сотрудник СБУ Андрей Галущенко (позывной Эндрю) — его группа попала в засаду, в ходе боя также погиб старший лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук.

«До начала войны Андрей Галущенко был предпринимателем и кибернетиком по специальности. С Майдана добровольцем пошел защищать свою страну. На востоке Андрей проявил себя как талантливый разведчик. Он осуществлял выходы в тыл террористов и противодействовал поставкам им контрабанды», — вспоминают об Эндрю в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре после расстрела группы Эндрю практически на том же месте на фугасе подорвался военнослужащий 80-й аэромобильной бригады Владимир Киян с позывным Тайфун, который занялся расследованием этого дела.

Эксклюзивный материал о загадочных обстоятельствах гибели Андрея Галущенко и Дмитрия Жука читайте на сайте «ФАКТОВ».

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