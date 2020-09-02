27.46 / 27.70 32.50 / 33.02
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Позывной Эндрю: ровно пять лет назад на Донбассе погиб Андрей Галущенко (видео)

10:29 2 сентября 2020
Андрей Галущенко

Ровно пять лет назад, 2 сентября 2015 года, на Донбассе погиб участник боевых действий и внештатный сотрудник СБУ Андрей Галущенко (позывной Эндрю) — его группа попала в засаду, в ходе боя также погиб старший лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук.

«До начала войны Андрей Галущенко был предпринимателем и кибернетиком по специальности. С Майдана добровольцем пошел защищать свою страну. На востоке Андрей проявил себя как талантливый разведчик. Он осуществлял выходы в тыл террористов и противодействовал поставкам им контрабанды», — вспоминают об Эндрю в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вскоре после расстрела группы Эндрю практически на том же месте на фугасе подорвался военнослужащий 80-й аэромобильной бригады Владимир Киян с позывным Тайфун, который занялся расследованием этого дела.

Эксклюзивный материал о загадочных обстоятельствах гибели Андрея Галущенко и Дмитрия Жука читайте на сайте «ФАКТОВ».

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Задержание вагнеровцев в Беларуси

Провал операции с задержанием "вагнеровцев": Бутусов раскрыл имя одного из участников

Борис Акунин

«Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом»: Борис Акунин по полочкам разложил отравление Навального

Элина Свитолина

Свитолину назвали россиянкой: Элина заставила извиниться (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер