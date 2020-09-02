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Украина

В Крыму оккупанты решили подавать воду через день и устанавливают "нанобочки" (фото)

10:58 2 сентября 2020
Бочка для воды

Оккупационная администрация Крыма решила не ограничиваться перекачкой воды из обмелевшего Тайганского водохранилища для обеспечения водой Симферополя, но и сэкономить на жителях, подавая воду через день: по четным одной части симферопольцев, по нечетным — другой.

«Крым. Оккупанты намерены разделить Симферополь на две части. В одну часть воду будут подавать на несколько часов в день по четным, а в другую часть — по нечетным дням. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!» — комментирует планы «властей» блогер «Крымский бандеровец».

Блогер также выложил в соцсети фотографии, сделанные возле домов жителей Симферополя, где начали устанавливать большие бочки для воды. «Оккупанты продолжают установку нанобочек для воды в Симферополе. Не хватает фаллосов, которые устанавливали во время блэкаута для освещения улиц. Бросить на это все дело гирлянды, поставить Гоблина в костюме Деда мороза и можно весело встречать очередной новый год без «бандер», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Симферопольском и Бахчисарайском районах (Симферополь и еще 39 населенных пунктов) оккупационные власти отменяли ночную поставку воды, а с 7 сентября ожидается максимальное урезание время водоснабжения. Так, на большей части города Симферополя воду хотят подавать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В тех районах, где вода была доступна четыре часа в сутки, ожидается сокращение этого периода до 2−3 часов.

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