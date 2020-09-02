Даже заборы вытирали: в сеть попало видео подготовки к приезду Зеленского на Харьковщину

В городе Песочин Харьковской области тщательно подготовились к приезду президента Зеленского. К визиту главы государства в городе клали и мыли асфальт, протирали заборы. Ранее в Херсоне к визиту президента также ночью клали асфальт.

На видео, которое разместил Telegram-канал ВЕХА, показано, как коммунальные службы готовятся к приезду Зеленского: высадили красивые цветы, тщательно подметают асфальт и даже протирают заборы, чтобы они были чистыми.

При этом один из работников коммунальных служб подтвердил, что в рамках подготовки к приезду президента красили белой краской пеньки.

На канале также сообщается, что перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Кроме того, работники ГСЧС мыли дороги из брандспойта пожарной машины.

Осторожно: видео 18+, присутствует ненормативная лексика.

Ранее сообщалось, что по Николаевом к приезду Зеленского с помощью пожарной машины аврально клеили борды.

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