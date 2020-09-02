До +36 и дожди: синоптик рассказала о погоде в Украине 3 сентября

В четверг, 3 сентября, в Украине будет по-прежнему жарко — в ряде регионов дневная температура составит от 30 до 36 градусов тепла.

«На востоке, юге, в большинстве центральных областей удержится жара — до + 30 + 36 градусов. На севере будет „кусаться“ меньше — до + 26 + 29 градусов, разве что на Сумщине все еще будет жарить», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

На западе страны будет прохладнее — до + 20 + 26 градусов. Также в западных регионах возможны осадки, которые к вечеру могут дойти до Житомирской и Винницкой областей.

«В Киеве 3 сентября осадки маловероятны. А вот жара немного осядет, максимально в столице ожидается до +27 +28 градусов. В пятницу жара из Киева убежит, подобрав цветастую юбку», — шутит синоптик.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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